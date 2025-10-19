GALERIA – Público lota o pavilhão no último sábado da Fenarreco 2025
Programação vai até às 3h30
O público lota o Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, no último sábado da edição de 2025 da festa nacional.
A programação segue até às 3h30, com muita diversão, música, chope e gastronomia. A entrada para a festa é gratuita.
A partir de 23h, acontece a brincadeira de Revezamento, no pavilhão cultural. Já por volta de meia-noite, no pavilhão principal, tem o concurso de Chopp em Metro.
23h Brincadeira “Revezamento” (Bierplatz – pavilhão cultural)
23h30 Banda Hipnose (Bierplatz – pavilhão cultural)
0h Concurso de Chopp em Metro (Musikplatz – pavilhão principal)
0h30 Bavária Band (Musikplatz – pavilhão principal)
3h30 Encerramento
Fotos: Bruno da Silva/O Município
11h Abertura dos portões
11h Grupo de Canto Deutscher Sangverein (Bierplatz – pavilhão cultural)
11h Dupla Der Fritz und Nei (Gastroplatz – restaurante)
12h Grupo Folclórico Bogenbrücke Volkstanzgruppe (Bierplatz – pavilhão cultural)
12h30 Die Tal Buben (Bierplatz – pavilhão cultural)
13h30 Brincadeiras “Revezamento” e “Comedores de Rollmops” (Gastroplatz – restaurante)
15h Coral de Sinos Glockenchor + Banda Das Lebenslied (Gastroplatz – restaurante)
15h30 Brincadeiras “Tamanco” e “Punho de Aço” (Bierplatz – pavilhão cultural)
16h Berg Musikanten (Bierplatz – pavilhão cultural)
18h30 Escolha da realeza da 39ª Fenarreco (Bierplatz – pavilhão cultural)
20h Tropical Band (Bierplatz – pavilhão cultural)
23h Encerramento
