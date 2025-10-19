GALERIA – Público lota o pavilhão no último sábado da Fenarreco 2025

O público lota o Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, no último sábado da edição de 2025 da festa nacional.

A programação segue até às 3h30, com muita diversão, música, chope e gastronomia. A entrada para a festa é gratuita.

A partir de 23h, acontece a brincadeira de Revezamento, no pavilhão cultural. Já por volta de meia-noite, no pavilhão principal, tem o concurso de Chopp em Metro.

Programação de sábado, 18, para domingo, 19:

23h Brincadeira “Revezamento” (Bierplatz – pavilhão cultural)

23h30 Banda Hipnose (Bierplatz – pavilhão cultural)

0h Concurso de Chopp em Metro (Musikplatz – pavilhão principal)

0h30 Bavária Band (Musikplatz – pavilhão principal)

3h30 Encerramento

Fotos da festa neste sábado

Fotos: Bruno da Silva/O Município

Programação de domingo, último dia de festa:

11h Abertura dos portões

11h Grupo de Canto Deutscher Sangverein (Bierplatz – pavilhão cultural)

11h Dupla Der Fritz und Nei (Gastroplatz – restaurante)

12h Grupo Folclórico Bogenbrücke Volkstanzgruppe (Bierplatz – pavilhão cultural)

12h30 Die Tal Buben (Bierplatz – pavilhão cultural)

13h30 Brincadeiras “Revezamento” e “Comedores de Rollmops” (Gastroplatz – restaurante)

15h Coral de Sinos Glockenchor + Banda Das Lebenslied (Gastroplatz – restaurante)

15h30 Brincadeiras “Tamanco” e “Punho de Aço” (Bierplatz – pavilhão cultural)

16h Berg Musikanten (Bierplatz – pavilhão cultural)

18h30 Escolha da realeza da 39ª Fenarreco (Bierplatz – pavilhão cultural)

20h Tropical Band (Bierplatz – pavilhão cultural)

23h Encerramento

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

