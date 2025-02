GALERIA – Rajadas de vento danificam pavilhão da Fenarreco e Arena Brusque

As fortes rajadas de vento que atingiram Brusque na tarde desta quinta-feira, 13, danificaram as estruturas do pavilhão da Fenarreco e da Arena Brusque. A prefeitura se manifestou, em nota.

“Neste momento, é necessário aguardar o levantamento dos estragos para que possamos tomar as medidas necessárias para restabelecer o quanto antes as condições do pavilhão”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Valdir Walendowsky.

Confira nota da prefeitura

A Secretaria de Relações Institucionais informa que a tempestade de verão ocorrida na tarde desta quinta-feira, 13, causou diversos transtornos na estrutura física do pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, bem como da Arena Brusque.

A ventania, que veio acompanhada de forte chuva, resultou no destelhamento de diversos pontos dos dois edifícios, conforme demonstram as imagens.

Um dos marrecos que se encontra na entrada do pavilhão também teve parte da estrutura danificada pelo evento climático.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e a Fundação de Turismo já estão cientes do fato e iniciarão a discussão de um plano de ação para o ocorrido já nesta sexta-feira, 14.

Da mesma forma, servidores da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil já acompanham a situação in loco para realizar um levantamento mais detalhado dos estragos.

