GALERIA – Raro arco-íris de fogo é registrado em Joinville

No começo da tarde desta quarta-feira, 8, um raro arco-íris de fogo foi registrado na zona rural do bairro Vila Nova. Os registros foram feitos pela empresária Isabelli Nicolau Cunico da janela de casa, entre 13h30 e 13h54.

Para entender como o fenômeno se forma, a reportagem do jornal O Município conversou com a meteorologista da Epagri, Marilene de Lima.

Segundo a meteorologista, os arco-íris são formados a partir da refração da luz nas gotículas de água. No caso do arco-íris de fogo, a luz entra nos cristais de gelo formados em nuvens de maiores altitudes. Por serem nuvens pequenas, a luminosidade é maior, o que permite ainda mais refração.

“No caso desse arco-íris de fogo é porque são nuvens pequenas, então acaba tendo essa luminosidade que lembra bastante o fogo”, explica Marilene. A meteorologista conta que os cristais de gelo funcionam como prismas, que separam os raios de luz em cores.

“É mais comum aquele que a gente vê no final de uma chuva. Em nuvens é bastante raro, eu não lembro de ter visto”, confessa. Conforme Marilene, a probabilidade desse fenômeno acontecer é maior no litoral, devido à umidade do mar.

Para Isabelli, que flagrou o fenômeno, o momento foi muito especial. “Fiquei bem feliz de ter visto, nunca havia visto nada parecido”, conta. Outro registro foi feito por Diego Martins, do bairro Glória.

Confira as imagens:

