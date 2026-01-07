GALERIA – Relembre edições anteriores do Natal Luz Havan, em Brusque

Foi confirmada a volta da celebração Natal Luz Havan para o final de 2026, em comemoração aos 40 anos da empresa. Anteriormente, a celebração aconteceu na sede da Havan de Brusque, nos anos 2018, 2016 e 2014, e contou com os cantores Michel Teló, Luan Santana e a dupla Fernando e Sorocaba.

O Natal Luz Havan é um evento tradicional da megaloja Havan desde 1994, e ocorre todos os anos em filiais da rede. Ao longo de suas últimas edições em Brusque, a festividade alcançou em média a estimativa de 70 mil pessoas.

Confira os registros das edições de 2018 e 2016:

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

