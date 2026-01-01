GALERIA – Réveillon Celebra Brusque reúne cerca de 5 mil pessoas no Pavilhão da Fenarreco

Cerca de cinco mil pessoas participaram do Réveillon Celebra Brusque na noite de terça-feira, 31 de dezembro, no Pavilhão da Fenarreco. O evento marcou a despedida de 2025 e a chegada de 2026 com shows musicais e uma queima de fogos silenciosos.

A realização foi possível após a trégua das chuvas que atingiram o município nos dias anteriores.

Com entrada gratuita, o público começou a chegar ao local a partir das 20h. A programação integrou o calendário oficial de fim de ano da cidade e contou com apresentações de Rogerinho Las Flores, Bia Barros, responsável pela contagem regressiva, e da dupla Ricardo & Diogo.

À meia-noite, a virada do ano foi marcada por uma queima de fogos sem estampido, com duração aproximada de 15 minutos.

O morador de Brusque Paulo de Souza Freitas, natural de Minas Gerais e residente na cidade há oito anos, acompanhou o espetáculo. “Eu não esperava algo tão grande assim. Foi mais bonito do que eu imaginava”, afirmou.

A opção por fogos silenciosos permitiu a presença de públicos sensíveis ao barulho, como crianças autistas, idosos e animais de estimação. A medida seguiu a proposta de tornar a celebração acessível a diferentes perfis de público.

Responsável pela organização, a Fundação Municipal de Turismo promoveu novamente o evento neste ano. A diretora-geral da entidade, Juliana da Silva, destacou o esforço envolvido na preparação.

“Foi um trabalho intenso, principalmente por causa das chuvas dos últimos dias, mas o público compareceu”, disse.

O prefeito de Brusque, André Vechi, acompanhou a festa e comentou a participação popular. “Depois de dias difíceis por conta das chuvas, este foi um momento de reunião e de celebração para a cidade”, afirmou.

O Réveillon Celebra Brusque teve como objetivo oferecer uma opção de lazer e confraternização para moradores e visitantes durante o período de festas de fim de ano.

