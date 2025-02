GALERIA – River Mall registra danos em meio à forte chuva em Brusque

Vários danos foram registrados na estrutura do shopping River Mall, no bairro São Luiz, após a passagem de uma forte chuva em Brusque. Os estragos aconteceram na tarde desta quinta-feira, 13.

A placa do River Mall, de frente para a avenida Otto Renaux, caiu e foi retirada. Cadeiras com guarda-sóis foram derrubados. Nos fundos do River Mall, houve destelhamento. Parte de uma porta de vidro quebrou.

Na rua dos fundos do shopping, uma árvore caiu e uma placa de publicidade teve danos.

