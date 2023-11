Sob um céu cinzento que prenunciava chuva na manhã deste sábado, 11, Brusque despertou para uma atmosfera animada.

Na icônica praça Barão de Schneeburg, situada no coração da cidade, várias famílias se congregaram, ansiosas por mergulhar nas atrações do Sábado Fácil, evento minuciosamente concebido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A diversidade de entretenimento oferecida pelo CDL impressionava: orientações do Procon, testes de acuidade visual, cortes de cabelo estilosos, pintura facial criativa, participação do Projeto Unifebe, vibrantes apresentações musicais e uma variedade de brinquedos para a garotada.

Fortalecer o comércio de Brusque

Por trás dessa celebração, há um propósito maior. O CDL busca, antes de tudo, proporcionar momentos de descontração às famílias de Brusque.

Contudo, sua missão transcende a diversão, abraçando a responsabilidade de manter a comunidade coesa junto ao Centro da cidade.

A iniciativa, pois, visa fortalecer o comércio local, estendendo o horário de funcionamento para que os consumidores possam realizar suas compras com tranquilidade.

Vale destacar que os comerciantes se uniram a essa causa, mantendo então suas portas abertas até às 17h neste sábado especial.

Em meio à ameaça de um dia sombrio, Brusque brilhou com a energia positiva de sua comunidade, evidenciando, mais uma vez, a união e vitalidade que tornam esta cidade verdadeiramente especial.

Brusque vista em um Sábado Fácil

Ao encerrar este artigo, destacamos a vibrante atmosfera que envolveu Brusque nesta manhã durante o animado evento do Sábado Fácil promovido pelo CDL.

Convidamos você a conferir as imagens cuidadosamente selecionadas na galeria a seguir, expressando nossa gratidão a todos que consentiram em participar desta memorável coleção fotográfica.

