GALERIA – Segunda sessão de filme sobre dialeto bergamasco com estudantes de Botuverá reúne autoridades

Estudantes da escola Padre João Stolte, em Botuverá, foram recebidos no Cine Gracher da Havan na noite desta terça-feira, 30. Eles acompanharam a segunda sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, produzido pelo jornal O Município. Autoridades do município também marcaram presença.

O filme mostra como a comunidade de Botuverá valoriza a cultura do dialeto bergamasco, uma “língua local” trazida pelos imigrantes italianos e falada até os dias atuais na cidade.

Serão realizadas outras duas sessões, exclusiva para alunos, professores e convidados. A exibição na noite desta terça foi destinada aos estudantes do Ensino Médio noturno da escola Padre João Stolte.

Entre as autoridades, marcaram presença o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky; o presidente da Câmara, Odirlei Bissoni; e o ex-prefeito Alcir Merizio, além de secretários municipais e grande parte dos vereadores. A Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Brusque, do governo de Santa Catarina, marcou presença com representantes.

Botuverá: Terra dos Bergamascos, como série de documentários produzida em 2023 e 2024, está disponível no YouTube. Na plataforma, está dividida em 16 episódios, que duram em torno de dez minutos cada. Cada episódio busca explorar, de forma detalhada, um aspecto específico do cultivo da cultura ítalo-bergamasca de Botuverá.

A ação cultural “Cine Educação – Botuverá: Terra dos Bergamascos”, que leva os adolescentes ao cinema, é executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense de Cultura.

