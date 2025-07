GALERIA – Seis tornados atingem Santa Catarina em apenas dois dias

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que ao menos seis tornados atingiram cidades do estado nos dias 22 e 23 de junho. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira, 3.

A situação evidencia as características climáticas únicas da região Sul do Brasil, em especial do Grande Oeste catarinense. Enquanto em outras partes do país, como no Centro e no Norte, o verão concentra os maiores riscos associados às chuvas, em Santa Catarina o perigo permanece elevado durante todo o ano.

Entre a noite do dia 22 e a madrugada do dia 23, a passagem de uma frente fria pelo estado favoreceu o desenvolvimento de tempestades, algumas severas, que geraram ventos superiores a 100 km/h. Esses ventos foram associados a frentes de rajada, microexplosões e até mesmo tornados.

Alguns dos fenômenos, como o tornado em Passos Maia, foram confirmados pela Defesa Civil com o auxílio de radares meteorológicos, satélites ambientais e sobrevoos com drone. Posteriormente, em parceria com a Plataforma de Registros e Rede Voluntária de Observadores de Tempestades Severas (Prevots) — um grupo de meteorologistas dedicado a melhorar a documentação, pesquisa e previsão de tempestades no Brasil — mais ocorrências de destelhamentos, danos na rede elétrica e vegetação foram atribuídas à formação de tornados.

Em nota, a Defesa Civil já havia confirmado um tornado em Passos Maia. Um sobrevoo com drone realizado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Coredec) constatou danos severos na vegetação, com árvores de grande porte tombadas, além da destruição de galpões e residências.

A tempestade foi monitorada por radares meteorológicos, que registraram a presença de uma supercélula com padrão de rotação típico de sistemas capazes de gerar tornados.

Em levantamento posterior feito pela Prevots, pelo menos outros cinco municípios apresentaram danos relacionados a tornados entre a noite de domingo, 22, e a madrugada de segunda-feira, 23. Houve registros em Xavantina, Belmonte, Descanso, São José do Cerrito e Lages. Entre Belmonte e Descanso, especificamente, foi observada tanto a ocorrência de microexplosões quanto de tornados.

Indícios de tornado em Campos Novos entre os dias 28 e 29 de junho

Na madrugada de domingo, 29, Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, foi atingido por uma tempestade severa que provocou chuvas fortes e ventos intensos, resultando em destelhamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e alagamentos. Imagens da comunidade de Boa Esperança mostram telhados parcialmente arrancados e a distribuição dos danos, o que pode indicar um tornado. No entanto, devido à distância dos radares de Chapecó e Lontras (acima de 150 km), não foi possível detectar assinaturas típicas de tornado.

Essa tempestade, classificada como uma supercélula, avançou sobre Campos Novos entre 2h e 3h. Os tons vermelhos nas imagens do radar indicam o momento de maior intensidade, com estimativa de ventos entre 90 e 100 km/h.

E como ficam as próximas semanas?

A previsão para a primeira quinzena de julho é diferente do registrado nos últimos dias. Não há expectativa de chuva volumosa nem de intensas massas de ar frio. Os modelos meteorológicos apontam tempo firme, com sol e temperaturas mais amenas. Em alguns momentos, podem ocorrer mudanças nos ventos, variação de nuvens e chuva isolada, mas sem riscos relevantes para a população nas próximas duas semanas.

Leia também:

1. Grupo que vendia drogas perto de praça e escola é preso em Brusque

2. Brusque registra aumento expressivo de partos de mulheres acima dos 30 anos; veja dados

3. Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Brusque recebe o Figueirense e tenta reconstruir margem no G-8 da Série C

5. Motociclista sofre corte no pescoço após colisão contra caminhonete na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: