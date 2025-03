GALERIA – Temporal causa alagamentos e deslizamentos em Brusque

A forte chuva que atingiu Brusque na noite de domingo, 9, causou alagamentos, deslizamentos e quedas de muro na cidade. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 11 ocorrências, com destaque para o bairro Dom Joaquim, onde os alagamentos foram mais intensos.

No total, houve duas quedas de muro, seis deslizamentos e dois casos de alagamento em residências. O bairro Dom Joaquim registrou o maior volume de chuva, com 111,8 milímetros acumulados em apenas seis horas. Em contraste, cidades vizinhas, como Vidal Ramos, tiveram volumes bem menores, como 14,64 milímetros.

Apesar dos transtornos, o nível do rio Itajaí-Mirim seguiu dentro da normalidade em todos os pontos de monitoramento. No entanto, a Defesa Civil mantém atenção devido ao grande volume acumulado, monitorando a possibilidade de projeção de elevação do nível do rio.

