GALERIA – Tradição do Presépio Vivo celebra o Natal em desfile por Guabiruba

O desfile do Presépio Vivo de Guabiruba foi realizado na noite desta terça-feira, 23, em percurso que iniciou no Parque Municipal, acompanhado por moradores e turistas. O evento é tradição do município e celebra a chegada do Natal em sua antevéspera.

Nesta edição, dezenas de voluntários levaram às ruas de Guabiruba a magia do Natal. Além de Maria, José, do menino Jesus e os demais membros do presépio, outros ícones natalinos marcaram presença. Foi o caso do Papai Noel, do Pelznickel, da Christkindl e de São Nicolau, entre outros.

Após iniciar no Parque Municipal, o desfile seguiu pela Guabiruba Sul até a rotatória do bairro Imigrantes, passando pela rua Brusque.

Na sequência, foi rumo ao bairro Pomerânia, pela rua 10 de Junho. O final foi na rua José Dirschnabel.

Veja fotos

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

