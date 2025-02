GALERIA – Trânsito na ponte do Maluche é liberado na manhã desta sexta-feira

O trânsito na ponte Antônio Nicolau Maluche, popularmente conhecida como ponte do Maluche, foi liberado às 6h nesta sexta-feira, 21, após a conclusão das obras de recuperação em sua cabeceira.

A intervenção, iniciada em 26 de dezembro de 2024, foi essencial para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura, uma vez que laudos técnicos apontaram problemas na cabeceira e nos gabiões.

Solo comprometido

Durante o período de obras, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) de Brusque coordenou a remoção do solo comprometido, a retirada dos gabiões danificados e a construção de uma nova laje de concreto. Além disso, novas estruturas de gabiões foram instaladas para reforçar a estabilidade da ponte.

O vice-prefeito e secretário da pasta, Deco Batisti, destacou que, apesar dos desafios climáticos, os trabalhos foram concluídos quase um mês antes do prazo previsto.

“Uma obra como essa costuma levar, em média, de três a quatro meses. Nos reunimos com a empresa responsável e solicitamos a conclusão o mais rápido possível, reduzindo o prazo para minimizar os transtornos à população”, ressaltou. Apesar da liberação do tráfego, o local ainda receberá novas calçadas e acabamentos finais.

Normalização do trânsito

Inaugurada em dezembro de 1996, a ponte é uma importante ligação entre o centro de Brusque e o bairro Jardim Maluche. “Infelizmente, em outros anos, tivemos a queda de outras pontes, e sabemos que o tempo de recuperação é bem menor do que o de construção de uma nova estrutura”, afirma Deco.

Além das obras estruturais, a Secretaria de Obras também realizou a pintura e a limpeza da ponte. “Agradecemos a colaboração e compreensão da população. Passamos por um período de instabilidade no trânsito, mas agora tudo volta ao normal”, finaliza o vice-prefeito.

Com a reabertura da ponte, o trânsito na rua Hercílio Luz, no Centro, também foi normalizado. Durante a interdição, era permitido converter à esquerda na ponte Estaiada para acessar a rua Hercílio Luz, mas, com a liberação da ponte, esse acesso não será mais permitido.

Confira as fotos do trânsito na manhã desta sexta:

*Correção: diferente do que foi informado pela Prefeitura de Brusque, a ponte foi inaugurada em dezembro de 1996, e não em maio de 1885. O texto está atualizado.

