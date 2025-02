Há lugares em Brusque que resistem à passagem do tempo, guardados na memória de quem os viveu e na paisagem que teima em manter sua essência.

A Cachoeira do Minella, situada no bairro São Pedro, é um desses refúgios que marcaram gerações.

Durante décadas, foi o cenário de momentos inesquecíveis para famílias inteiras que ali buscavam alívio nos dias escaldantes de verão.

Risadas infantis se misturavam ao som das águas cristalinas, enquanto amigos e parentes compartilhavam tardes despreocupadas sob a sombra das árvores frondosas.

Embora suas portas estejam fechadas há mais de 30 anos, a aura encantadora desse lugar permanece viva.

Brusque e os ecos do passado

O cenário, moldado pela natureza, continua a impressionar com sua beleza intocada, despertando saudades em quem, um dia, mergulhou em suas águas geladas ou se reuniu sob os quiosques para um lanche depois do banho.

Para aqueles que carregam na lembrança os dias dourados desse espaço, cada detalhe ainda parece pulsar com histórias de um tempo que não volta mais, mas que nunca será esquecido.

Os vestígios dessa época continuam presentes. O quiosque, que um dia serviu bebidas e petiscos, resiste, testemunha silenciosa de tantas conversas e reencontros.

As mesas espalhadas pelo espaço, cobertas pela sombra generosa da vegetação, ainda guardam ecos de momentos felizes.

O verde exuberante abraça o local, mantendo sua atmosfera acolhedora e protegendo-o do toque abrasador do sol, como se a própria natureza fizesse questão de preservar sua magia.

Três décadas de lembranças

De acordo com relatos de familiares, a última vez que o complexo abriu suas portas ao público foi por volta de 1994.

Desde então, segue como um tesouro escondido, admirado à distância por aqueles que passam defronte e se deixam levar pela nostalgia.

Brusque e os verões inesquecíveis

Quem tem a idade de 40 anos, ou mais, talvez ainda se lembre da sensação única de pisar naquelas pedras lisas e sentir a água corrente deslizar pelos pés.

Além disso, era comum brincar na piscina natural formada pelo riacho e sentir a brisa fresca da cachoeira aliviar o calor sufocante dos verões passados.

Para reviver um pouco dessa memória e apreciar toda a beleza que o tempo não apagou, preparamos uma galeria especial com imagens atuais da Cachoeira do Minella, registradas na manhã deste sábado, 22.

No fim da edição, logo após os anúncios, convidamos você a viajar pelo passado e redescobrir, por meio das lentes fotográficas, a grandiosidade desse lugar, que continua a despertar emoções e a encantar corações.

Brusque vista na Cachoeira do Minella

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

