GALERIA – Chuvas: veja como está o Centro de Brusque

As chuvas dos últimos dias em Brusque e região fizeram com que o rio Itajaí-Mirim atingisse o nível de 7,58 metros às 7h30 deste domingo, 19. Com isso, as duas margens da Beira Rio foram interditadas já que, em alguns pontos, estão total ou parcialmente tomadas pela água.

Na última hora, o nível do rio baixou para 7,52 m. A última atualização foi divulgada pela Defesa Civil às 9h.

A Defesa Civil alerta para a realização de medidas preventivas, como levantar móveis para evitar danos, soltar animais e instalar comportas, caso possua. Além disso, um abrigo na Arena Multiuso está aberto para acolhimento.

O número da Defesa Civil, o 199, está sobrecarregado. Outra alternativa é ligar para o número: 9 8444-1537.

Confira imagens do Centro de Brusque

Fotos tiradas por volta de 8h30

Fotos: Luiz Antonello/O Município

