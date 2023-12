GALERIA – Veja como está o presépio do Mini Sítio do Vô Paulo, em Brusque

Em dezembro, quem passar pela rua Vitório Demarche, no bairro Santa Rita, em Brusque, poderá ver o Mini Sítio do Vô Paulo enfeitado. Paulo Demarche, de 84 anos, monta o presépio no quintal de casa há 25 anos.

Paulo realiza o projeto apenas com itens antigos. “Tenho muitas coisas antigas que estão na família há muito tempo. De vez em quando também ganho itens dos visitantes. A madrinha, que é o sino que fica no pescoço da vaca, tem mais de 100 anos”.

Em maio de 2023, a casa de Paulo completou 60 anos. Para comemorar em dose dupla, ele também completou 61 anos de casamento.

“O pilar de tudo isso é a união familiar. Não seria possível fazer nada sem o apoio e o amor da minha família. Faço isso para meus filhos, sem eles não teria como fazer”.

Paulo conta que monta o presépio como se morasse no campo, por isso, ele é organizado de forma natural. “No pasto, um galho cai, os bichos ficam sujos. É assim que faço o presépio, como se fosse em um campo onde tem a casa e o lugar onde os animais ficam. Aqui tem tudo para eles. Comida, água e pasto”.

