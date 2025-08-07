GALERIA – Veja como ficou a nova escola inaugurada em Brusque com investimento de quase R$ 40 milhões

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) inaugurou nesta quinta-feira, 7, a Escola Sesi de Referência em Brusque.

Localizada na avenida Primeiro de Maio, a unidade recebeu investimento de R$ 39,6 milhões e terá capacidade para atender até mil alunos, a maioria filhos de trabalhadores da indústria. A inauguração ocorre na semana em que Brusque completa 165 anos.

Essa é a quinta escola do tipo inaugurada pela Fiesc em dois anos. As unidades anteriores foram entregues em Itajaí, Joinville, Videira e Lages.

Segundo o presidente da Federação, Mario Cezar de Aguiar, a proposta é transformar a educação e ampliar o acesso a uma formação conectada com as exigências do século 21.

“Estamos entregando nossa quinta unidade de Escola de Referência em Santa Catarina, e para nós é uma satisfação estar aqui, praticamente no último dia da minha gestão. É pela educação que se transforma o país. Brusque é uma cidade importante, então achamos fundamental fazer essa contribuição para o município e para a região”, afirmou.

Com 6,6 mil metros quadrados, a nova escola conta com 26 salas de aula, biblioteca, auditório, oito laboratórios, espaço maker, quadra esportiva e áreas de convivência.

O diferencial está na metodologia baseada no modelo Steam, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, que valoriza a prática, o pensamento crítico e a criatividade.

Para Fabrício Pereira, diretor regional de Educação do Sesi, a proposta vai além do ensino tradicional. “Aqui se trabalham vocações, conhecimento e prática. Os jovens estarão melhor preparados para os desafios profissionais e pessoais”, afirmou.

Ele destacou que a escola vai atender demandas da indústria regional, como os setores têxtil, metalmecânico e também áreas ligadas à automação, bioeconomia e inteligência artificial.

O prefeito André Vechi classificou a entrega como um presente para Brusque. “Além de contemplar mais de mil estudantes, ajuda a desafogar a rede pública. Mas o principal é a qualidade: tanto da infraestrutura quanto do ensino. A potência do Sesi em educação é reconhecida”, disse.

Investimento de R$ 1 bilhão até 2030

A escola inaugurada integra um plano mais amplo da Fiesc, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão em educação em Santa Catarina até 2030.

Atualmente, a rede está presente em 20 cidades do estado, com foco na formação cidadã e profissional de crianças e adolescentes.

Veja como a escola ficou

Leia também:

1. Como uma pequena área emperra a barragem de Botuverá há 10 anos; linha do tempo detalha entraves

2. Como empresária de Brusque fundou igreja e se tornou pastora

3. O que Brusque tem feito para lidar com ansiedade, bullying e problemas emocionais de crianças nas escolas

4. VÍDEO – Luciano Hang propõe alteração de nome de cidade no Norte catarinense

5. VAR, repasses e 38 rodadas: Brusque participa de reunião da Série C com a CBF

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19:

