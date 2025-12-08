GALERIA – Veja como ficou residência abandonada destruída por incêndio em Guabiruba

O jornal O Município esteve, nesta segunda-feira, 8, na residência abandonada na rua Ernesto Pühler, no bairro Holstein, em Guabiruba, para verificar como ficou a área onde ocorreu um incêndio na madrugada de domingo, 7.

As equipes dos bombeiros foram acionadas por volta de 1h30 e, ao chegarem ao local, encontraram a edificação mista, de madeira e alvenaria, completamente tomada pelas chamas.

Segundo os bombeiros, o imóvel não tinha energia elétrica e estava em fase de desenvolvimento completo do incêndio. Outras casas próximas foram preservadas.

Confira as imagens:

