Na noite de sexta-feira, 5, a praça Barão de Schneeburg se iluminou para a abertura oficial do Fim de Ano Encantado de Brusque, cuja programação teve início às 20h.

Famílias lotaram o Centro da cidade, envolvidas então com a decoração natalina e as atrações preparadas para celebrar a temporada de festas.

O acendimento das luzes transformou a praça em um cenário de cores e brilhos, enquanto a chegada do Papai Noel, acompanhado de sua equipe, despertou alegria e expectativa entre crianças e adultos.

Ambiente festivo em Brusque

No local, a multidão presente pôde conhecer o escritório do bom velhinho e receber balas distribuídas com entusiasmo.

A tradicional máquina de neve também integrou a decoração e continuará sendo acionada durante toda a programação de dezembro.

Brusque em clima de Natal

O prefeito de Brusque, André Vechi, afirmou que a noite reforça valores essenciais do espírito natalino, como união, solidariedade e alegria.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), Valter Kohler, destacou a organização do evento e informou que os lojistas estenderão os horários de funcionamento para acompanhar o movimento deste período natalino.

As atividades do Fim de Ano Encantado de Brusque se estenderão até 31 de dezembro, culminando nas celebrações de Réveillon, com queima de fogos e apresentações artísticas que prometem encerrar o ano com brilho e emoção.

As fotos do evento

As imagens, pois, retratam aquilo que as palavras descritas nesta pauta não conseguem expressar por completo.

Cada cena então revela detalhes da iluminação, da decoração e da interação entre o Papai Noel e o público, eternizando sorrisos, olhares de surpresa e a atmosfera mágica que tomou conta do Centro de Brusque na noite de sexta-feira.

Brusque vista na praça

