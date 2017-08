Galpão de empresa é incendiado na madrugada, em Guabiruba

O galpão onde funcionava a empresa Cavacos Rescarolli, na rua Holstein, no bairro São Pedro, em Guabiruba, pegou fogo por volta das 3h20 desta quinta-feira, 10.

O Corpo de Bombeiros foi até a edificação construída em madeira e constatou que o fogo havia atingido apenas o picador com cerca de 20 m², a esteira e o depósito de resíduos abaixo do picador.

Segundo o proprietário informou aos bombeiros, a empresa havia sido fechada há seis meses e não havia mais energia elétrica ligada à edificação.

Por ser tratar de uma estrutura sem fechamento lateral e bastante alta, o fogo não atingiu o telhado.

As causas do incêndio não foram identificadas. Após combaterem as chamas e fazerem o rescaldo, os socorristas deixaram o local aos cuidados do proprietário.