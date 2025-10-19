Gari é prensado por caminhão contra poste em Gaspar
Acidente ocorreu no sábado
Um gari ficou ferido no sábado, 18, após ser prensado por um caminhão contra um poste na rua Canelinha, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h15.
Ao chegarem, os socorristas encontraram o homem caído sobre o solo, consciente, mas relatando fortes dores na região do quadril e nas pernas.
Segundo relato da vítima, o caminhão utilizado no trabalho deu ré e colidiu com o poste, momento em que ele foi atingido e ficou preso entre o veículo e a estrutura.
Os bombeiros constataram suspeita de fratura na região da pelve, mas sem sinais de fratura nas pernas. O homem afirmou sentir sensibilidade na região, embora não conseguisse movimentá-las, devido à dor intensa.
Após o atendimento no local, ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital de Gaspar para avaliação médica.