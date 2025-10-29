Garrafas, bolas e até ventilador: o que os funcionários encontram dentro dos bueiros de Brusque
Também conhecidas como "boca de lobo", estruturas são fundamentais no sistema de drenagem urbana
Diariamente, equipes da Secretaria de Obras de Brusque percorrem os bairros da cidade para realizar a limpeza dos bueiros espalhados pelas ruas. Nesse serviço, os funcionários se deparam com diversos tipos de materiais que obstruem a passagem da água, alguns até inusitados.
Enquanto parte das equipes atua diretamente nas vias públicas, outra equipe é responsável pela confecção das tampas dos bueiros e pelo planejamento de ações que garantam o funcionamento adequado da drenagem urbana. O objetivo é assegurar que o que chega às bocas de lobo seja devidamente encaminhado pelo sistema de escoamento.
A reportagem de O Município conversou com o secretário de Obras, Ivan Bruns, que relatou como é feita a manutenção dos bueiros, até os objetos mais inusitados que os servidores encontram durante o trabalho.
Segundo Ivan, os itens mais comuns retirados dos bueiros incluem sacolas plásticas, garrafas pet, calotas de carro, pacotes de salgadinhos, e outros resíduos descartados incorretamente nas ruas. Mas o mais inusitado já encontrado, foi um ventilador de chão, além de algumas bolas de futebol.
Para os servidores, o maior problema não está nos objetos que ficam retidos nas grades das bocas de lobo, mas sim naqueles que conseguem ultrapassá-las e seguir para o sistema de tubulações subterrâneas, que está interligado a toda a cidade e a milhares de residências, provocando diversos transtornos.
De acordo com o secretário, algumas vezes é necessário que uma obra de maior prioridade seja pausada, para que um objeto seja retirado do sistema de tubulações, ou até mesmo, que esse bueiro precise ser quebrado, drenado e posteriormente construído novamente, causando gastos desnecessários e comprometendo o funcionamento da tubulação.
Outro agravante ocorre quando pedreiros de obras particulares utilizam os bueiros como local para descarte da limpeza de betoneiras, acreditando que o concreto será diluído pela água. No entanto, o acúmulo de cimento e areia pode comprometer totalmente a estrutura.
Ivan relatou que já foram encontrados bueiros concretados, devido ao contato da água com os resíduos de cimento e areia. O que também acaba gerando um maior trabalho e desgaste para a equipe, que precisa fazer a escavada do local e realizar a limpeza com um hidrojato.
Os bueiros são peças fundamentais no sistema de drenagem urbana. Além de direcionar a água das chuvas para o sistema, evitando alagamentos, eles operam para manter a eficiência das tubulações, por isso, todo o cuidado para que se mantenham limpos e em condições refletem na qualidade de vida da comunidade.
