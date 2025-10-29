Garrafas, bolas e até ventilador: o que os funcionários encontram dentro dos bueiros de Brusque

Diariamente, equipes da Secretaria de Obras de Brusque percorrem os bairros da cidade para realizar a limpeza dos bueiros espalhados pelas ruas. Nesse serviço, os funcionários se deparam com diversos tipos de materiais que obstruem a passagem da água, alguns até inusitados.

Enquanto parte das equipes atua diretamente nas vias públicas, outra equipe é responsável pela confecção das tampas dos bueiros e pelo planejamento de ações que garantam o funcionamento adequado da drenagem urbana. O objetivo é assegurar que o que chega às bocas de lobo seja devidamente encaminhado pelo sistema de escoamento.

A reportagem de O Município conversou com o secretário de Obras, Ivan Bruns, que relatou como é feita a manutenção dos bueiros, até os objetos mais inusitados que os servidores encontram durante o trabalho.

Segundo Ivan, os itens mais comuns retirados dos bueiros incluem sacolas plásticas, garrafas pet, calotas de carro, pacotes de salgadinhos, e outros resíduos descartados incorretamente nas ruas. Mas o mais inusitado já encontrado, foi um ventilador de chão, além de algumas bolas de futebol.

Para os servidores, o maior problema não está nos objetos que ficam retidos nas grades das bocas de lobo, mas sim naqueles que conseguem ultrapassá-las e seguir para o sistema de tubulações subterrâneas, que está interligado a toda a cidade e a milhares de residências, provocando diversos transtornos.

De acordo com o secretário, algumas vezes é necessário que uma obra de maior prioridade seja pausada, para que um objeto seja retirado do sistema de tubulações, ou até mesmo, que esse bueiro precise ser quebrado, drenado e posteriormente construído novamente, causando gastos desnecessários e comprometendo o funcionamento da tubulação.

Outro agravante ocorre quando pedreiros de obras particulares utilizam os bueiros como local para descarte da limpeza de betoneiras, acreditando que o concreto será diluído pela água. No entanto, o acúmulo de cimento e areia pode comprometer totalmente a estrutura.

Ivan relatou que já foram encontrados bueiros concretados, devido ao contato da água com os resíduos de cimento e areia. O que também acaba gerando um maior trabalho e desgaste para a equipe, que precisa fazer a escavada do local e realizar a limpeza com um hidrojato.

Confira no vídeo como é feita a limpeza nesses casos:

Os bueiros são peças fundamentais no sistema de drenagem urbana. Além de direcionar a água das chuvas para o sistema, evitando alagamentos, eles operam para manter a eficiência das tubulações, por isso, todo o cuidado para que se mantenham limpos e em condições refletem na qualidade de vida da comunidade.

