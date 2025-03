Gastronomia típica, brincadeiras tradicionais e boa música encantam visitantes na abertura da 12ª Festa Italiana de Guabiruba

Iniciou na manhã deste sábado, 8, a 12ª edição da Festa Italiana de Guabiruba. O evento, promovido pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), acontece no salão Santo Antônio, no bairro Lageado Alto, e traz diversas atrações, além de muita gastronomia para os visitantes.

Além deste sábado, a programação se estende até o domingo, 9. Com entrada gratuita, o evento celebra a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história de Guabiruba.

O prefeito Valmir Zirke destaca a importância de manter viva a cultura italiana na cidade, especialmente no local onde os primeiros imigrantes se estabeleceram.

“É uma alegria para nós, mais um ano e, desta vez, com dois dias de festa, para que a gente possa manter essa cultura italiana em nossa cidade. Nada melhor do que celebrar onde os italianos chegaram, lembrando essa trajetória de 150 anos”, afirma.

Durante a festa, os visitantes poderão apreciar o melhor da gastronomia típica, com pratos tradicionais como massas e polenta, que remetem às raízes da culinária italiana. Além disso, a programação contará com apresentações culturais, música e momentos de confraternização entre os moradores e turistas.

Como forma de homenagear os imigrantes, Zirke anunciou que a prefeitura planeja a construção de uma praça na subida do Lajedo Alto.

“Queremos adiantar essa homenagem aos imigrantes italianos, reforçando a importância dessa cultura que é tão bonita e significativa para Guabiruba”, explica o prefeito.

Preservar as tradições

Amilton Stedile, diretor administrativo da Associação Cultural Italiana de Guabiruba (ACIG), destaca a importância do evento para a preservação das tradições italianas na região.

“A festa é uma forma de reavivar as tradições que os imigrantes italianos trouxeram para cá. A gente consegue mostrar ao público como era a Pisa da Uva, as danças e brincadeiras da época, promovendo esse contato com a história”, afirma Stedile, que tem ascendência trentina e carrega uma forte ligação com a cultura italiana.

A programação inclui apresentações como o clássico De La Montagna e o show Bella Italia, além do espetáculo da Orquestra Municipal. A festa é reconhecida como a mais cultural italiana do Vale Europeu, justamente pela diversidade de atrações que proporcionam uma verdadeira imersão na cultura do país.

Além do valor cultural, Stedile ressalta o papel essencial do voluntariado para o sucesso do evento.

“A festa acontece porque temos muitas pessoas envolvidas, que deixam seus finais de semana para organizar toda a estrutura e entregar uma celebração belíssima. O voluntariado em Guabiruba é muito forte e reflete o espírito de comunidade que mantém viva essa tradição”, conclui.

Restante da programação

Sábado – 08 de março

17h00 – Missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba;

18h10 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeiras de adivinhação;

18h20 – Apresentação do Grupo de Canto Bambini D’Italia;

18h50 – Chegada da Befana, a personagem folclórica italiana;

19h15 – Brincadeiras Típicas Italianas;

20h00 – Show da Pisa da Uva;

20h30 – Show Baile com a Banda San German;

00h30 – Encerramento da programação de sábado.

Domingo – 09 de março

08h30 – Encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna”, saindo da igrejinha verde;

09h15 – Recepção dos carros antigos com fogos;

10h00 – Missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba;

11h00 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeiras de adivinhação;

11h10 – Início do Almoço Típico;

11h15 – Premiação do encontro de carros antigos;

11h25 – Apresentação de dança folclórica italiana;

12h15 – Show Italiano com a Orquestra Municipal de Guabiruba;

13h45 – Tarde Dançante com Robson Diniz e Banda;

17h30 – Encerramento da festa.

Veja mais fotos do evento

Leia também os destaques da semana:

1. Prefeitura de Guabiruba abre licitação para concessão do restaurante do parque municipal

2. Policial civil de Guabiruba é condenado após repassar informações sigilosas para empresa em troca de dinheiro

3. Alerta: Brusque registra um suicídio a cada 17 dias em 2024

4. Advogado de dono de pizzaria que matou homem amarrado em Brusque comenta acusação de homicídio doloso

5. Túnel fantasma: há 75 anos iniciava a construção da passagem subterrânea de Brusque que nunca foi concluída

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: