Geladeira causa incêndio em residência no Limeira Baixa, em Brusque

Uma geladeira provocou um incêndio em uma casa no bairro Limeira Baixa, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 25. O fogo foi extinto por moradores da rua União. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram as chamas já extintas. A residência tem cerca de 120 metros quadrados. Quando a equipe chegou, a geladeira já estava na rua e a energia da casa havia sido desligada.

De acordo com o relatório da corporação, a origem do incêndio foi o próprio eletrodoméstico. O fogo se alastrou para a cozinha, que mede aproximadamente 9 metros quadrados, danificando o forro e provocando o colapso da caixa d’água, o que contribuiu para apagar as chamas. A proprietária foi orientada pelos bombeiros.

Leia também:

1. Incêndio atinge empresa e destrói três carros em Brusque

2. Brusque Basquete luta por título nacional na Arena; entrada é livre

3. O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

4. Vereadores pedem estudo para alterar legislação sobre circulação de motos elétricas em Guabiruba

5. Ciclista tem dedo amputado após ser atingido por caminhão no Rio Branco, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: