Gêmeas com passagem pela seleção brasileira de vôlei iniciam projeto em Brusque que une ciência e esporte

As atletas Michelle e Monique Pavão, gêmeas e referências do vôlei brasileiro, chegaram nesta semana em Brusque para dar início a um projeto inovador que une ciência, tecnologia e esporte de alto rendimento: o Performance Science.

O trabalho será conduzido pela fisioterapeuta Daiane Paza, sócia da clínica Fibra Fisio, em parceria com o Instituto Celulare e seu fundador, o professor e doutor Marcus Vinícius Pinto. A iniciativa visa prevenir lesões, acelerar a recuperação muscular e otimizar a performance física de atletas, por meio de métodos científicos de ponta.

Segundo os idealizadores, o projeto é ancorado na aplicação de células-tronco leuco plaquetárias e no Método de Aceleração Cicatricial (M.A.C.), desenvolvido especialmente para o tratamento e prevenção de lesões esportivas.

“O que motivou as atletas a virem para Brusque foi justamente a inovação tecnológica e científica desenvolvida na parceria entre Instituto Celulare, Fibra Fisio e Instituto Daiane Paza”, explica Daiane, que é sócia e fisioterapeuta da clínica.

Performance Science

O projeto consiste em uma avaliação clínica e funcional detalhada do atleta, integrando tratamentos com reposições celulares e aplicação do M.A.C., com o objetivo de acelerar cicatrizações, melhorar o desempenho muscular e reduzir o risco de novas lesões.

A duração do acompanhamento varia conforme o quadro clínico de cada atleta. Todo o trabalho será desenvolvido em Brusque, nas dependências da Fibra Fisio, com suporte técnico e laboratorial do Instituto Celulare e da equipe da Dra. Daiane.

Impacto para Brusque

A vinda das gêmeas para o município, segundo Daiane, reforça a consolidação de Brusque como um polo emergente em saúde, ciência e esportes. Elas chegaram na quarta-feira, 23, e ficarão até o sábado, 26.

Conhecida como o berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e com uma forte identidade ligada ao esporte, a cidade se posiciona agora também como referência em tratamentos inovadores voltados ao alto rendimento.

“Essa parceria entre profissionais locais e atletas de elite aproxima a pesquisa científica da prática esportiva, principalmente no que diz respeito ao uso clínico das células-tronco leucoplaquetárias no tratamento de lesões”, afirma Daiane.

O sócio Leonardo Hang também celebrou a relevância do momento para a Fibra. “Receber as atletas em nossa clínica mostra o quanto a Fibra vem ganhando visibilidade e reconhecimento nacional. É um reflexo da excelência dos nossos profissionais, da estrutura de ponta que oferecemos e da confiança que grandes nomes do esporte depositam no nosso trabalho”.

Além de Michelle e Monique, o goleiro Gabriel Simon, do Avaí Sub-17, também participa do Performance Science. A expectativa, segundo os profissionais envolvidos, é que mais atletas de alto nível venham a Brusque para usufruir das tecnologias e metodologias aplicadas.

As gêmeas já conheciam parte da metodologia, como pacientes do professor Marcus Vinícius. O trabalho em Brusque, no entanto, será a primeira experiência delas com o tratamento celular em parceria com o Instituto Celulare e a Fibra Fisio.

Carreira das gêmeas

Com trajetórias que se confundem desde a infância, as irmãs gêmeas Michelle e Monique Pavão são nomes consagrados do voleibol brasileiro.

Nascidas no Rio de Janeiro em 31 de outubro de 1986, as duas iniciaram no esporte ainda crianças, primeiro na natação, até migrarem juntas para o vôlei aos 12 anos. Desde então, construíram carreiras de destaque em clubes de elite do país e na seleção brasileira.

Michelle Pavão, que atua como ponteira, construiu sua carreira em clubes tradicionais do voleibol brasileiro, com passagens por Rio de Janeiro V.C., Macaé Sports, Minas Tênis Clube, Sesi-SP, Praia Clube, Brasília Vôlei e Fluminense. Atualmente, voltou a defender o Praia Clube, equipe com a qual já teve destaque em temporadas anteriores.

Pela seleção brasileira, integrou diferentes categorias ao longo dos anos — juvenil, universitária, militar e adulta — e acumulou conquistas expressivas. Entre os principais títulos, estão o Campeonato Mundial Juvenil (2005), o Grand Prix (2013) e duas edições da Superliga Brasileira (2007–08 e 2008–09). Também conquistou medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos e no Campeonato Sul-Americano de Clubes.

Sua irmã gêmea, Monique Pavão, atua como oposta e trilhou uma trajetória semelhante, com passagens por Macaé, Rio de Janeiro, Praia Clube e Sesi-SP. Atualmente, também está de volta ao Praia Clube, onde joga ao lado de Michelle.

Monique integrou a seleção brasileira adulta entre 2013 e 2018, período em que conquistou o ouro no Grand Prix (2013) e também brilhou nos Jogos Mundiais Militares. Ao longo da carreira, foi premiada individualmente, como Melhor Oposta do Sul-Americano de Clubes 2024, além de ter sido destaque na Superliga por sua eficiência defensiva e ofensiva.

