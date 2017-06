Gênero em ascensão, funk ganha espaço em Brusque

Gênero musical do momento, o funk tem ganhado cada vez mais espaço e fãs no Brasil e em Brusque. Nomes como MC Kevinho, MC G15 e MC Guimê ganharam projeção nos últimos dois anos e agora levam multidões a shows na região.

Antenadas nas tendências do momento, as casas de shows de Brusque já consideram o funk como uma opção viável para atrair mais público. É o caso do Ophera Casa de Eventos, que já trouxe nomes de peso para Brusque, como o MC Kevinho, em março.

MC Kevinho é um exemplo do fenômeno do crescimento do funk no país. O sucesso dele explodiu em setembro de 2016, quando lançou a música Tumbalatum. A canção já ultrapassou 160 milhões de visualizações no Youtube e rendeu aparições em diversos programas de TV.

Já famoso nacionalmente, ele veio para Brusque em março deste ano e seu show foi um sucesso, afirma Antônio Carlos Teixeira, o Toninho, sócio-gerente do Ophera Casa de Eventos. O grande público, que lotou o espaço, não surpreende quem é do setor fonográfico.

Toninho conta que foi realizada uma pesquisa de mercado recentemente que apontou que o funk é gênero musical preferido de jovens com idade entre 16 e 24 anos. “É a tendência do momento, os jovens estão pedindo bastante”, diz.

O funk passou por várias mudanças desde que tomou proporções nacionais. Hoje, está mais diversificado e cantoras como Anitta, que surgiu cantando o gênero, almejam até mesmo a carreira internacional.

As mudanças no estilo musical fazem com que ele ganhe as mentes e ouvidos dos mais jovens. Tanto é que as atrações de funk são, de longe, as mais pedidas por turmas de Ensino Médio para festas de “terceirão” no Ophera.

Ainda que o gênero tenha esteja em alta, a tendência é que em breve seja substituído por outro, avalia Toninho. Assim foi com o pagode e com o sertanejo universitário, por exemplo. A “febre” durou por alguns anos.

Por esse motivo as casas de eventos se preocupam em não ficarem “marcadas” por um estilo musical. O sócio do Ophera diz que a casa de eventos não busca atrações, ou seja, não “mira o funk”.

No entanto, muitos artistas oferecem shows quando estão em turnê pela região. A casa de eventos brusquense recebe propostas em grande volume, no entanto, preocupa-se em se manter como um espaço eclético.

“O Ophera não é voltado para um tipo de evento”, diz Toninho. Recentemente, o Ophera promoveu um arraiá com música sertaneja e já tem agendado para esta semana um espetáculo da banda CPM 22.

Mais atrações

Expoente do funk em Brusque por muito tempo, o Planeta Funk fechou as portas recentemente. No entanto, o empresário Gean Carlos Florêncio não abandonou o gênero. Ele é sócio da Luck, que também contará com atrações de funkeiros.

De acordo com Florêncio, já há um show marcado para o dia 28 de julho com o MC Zaac, em parceria com o Ophera e Furduncinho, na Luck. Para o empresário, existe potencial para o funk na cidade.

“Existe ainda um certo preconceito para esse gênero musical, porém há público sim. Dá para se observar que várias casas vêm adotando esse gênero”, diz Florêncio. A Luck toca normalmente funk, mas sem MCs, somente eletrofunk e megafunk, tirante as atrações nacionais.

Planeta Funk

A casa Planeta Funk fechou recentemente. Segundo o sócio da Luck e ex-proprietário do Planeta, a decisão foi motivada por uma mudança de público. Ele afirma que o fluxo de cliente reduziu devido à preferência pelo sertanejo universitário na região, apesar do crescimento do funk.

O empresário afirma que a ideia, agora, é oferecer um espaço mais confortável para um público mais adulto.

Morador de Brusque busca espaço como MC

O jovem Eduardo Nicolau, morador de Brusque há dois anos, espelha-se nos grandes nomes do funk nacional para consolidar a sua carreira musical. MC Dúuh, 16 anos, como é conhecido no meio artístico, tem cinco músicas próprias gravadas e já cantou em casas de eventos do Paraná e Santa Catarina.

MC Dúuh é natural de Cornélio Procópio (PR), mas veio morar em Brusque com a família, que buscava uma vida melhor. Ele conta que desde os 10 anos de idade sonhava em cantar funk, mas na cidade onde morava não tinha oportunidades.

Em Brusque, ele encontrou o Planeta Funk, onde começou a se apresentar e conseguiu um patrocinador. “Depois disso consegui gravar minhas músicas e cantar em outros lugares na região de Santa Catarina no Paraná e em outras casas de eventos aqui em Brusque”, afirma.

MC Dúuh canta funk chicle, funk ostentação e funk pop, todas músicas de sua autoria.