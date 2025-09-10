Gerente de futebol do Brusque é procurado pelo Botafogo-PB para projeto de 2026

O gerente do futebol do Brusque, Pedro Costa, é um dos nomes cotados pelo Botafogo-PB para assumir o cargo de diretor-executivo da SAF a partir da temporada 2026.

Conforme a imprensa paraibana, outros nomes estão na lista do investidor Fillipe Félix, como Rodrigo Pastana (ex-Cruzeiro e ex-Guarani) e Ítalo Rodrigues, do Criciúma.

Representantes do clube paraibano entraram em contato com Pedro Costa nos últimos dias, em conversas para assumir o planejamento do clube para 2026. Como há outros nomes em discussão no Belo, o dirigente quadricolor não recebeu uma proposta oficial do Belo.

O Botafogo-PB está na Série C desde 2014. Após falhar o acesso liderando a primeira fase de 2024, não conseguiu classificação para a segunda fase em 2025.

Pedro Costa foi anunciado oficialmente pelo Brusque em fevereiro, mas já vinha participando das atividades nas semanas anteriores com o Grupo AVS, que comprou a SAF quadricolor. Trabalha no dia a dia do Brusque, supervisionando e gerenciando atividades dentro e fora do campo. Também representa o clube em reuniões de federações e atua como “porta-voz” da administração da SAF.

De 2022 a 2024, foi gerente administrativo de futebol do Cruzeiro, participando da reestruturação do clube sob os investimentos de Ronaldo Fenômeno. De 2020 a 2022, trabalhou no Athletico. Entre 2018 e 2019, foi supervisor da base do Coritiba. Também trabalhou por um curto período como gerente da base do Vila Nova entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.

Mais nomes em pauta para diretor executivo do Botafogo. Além do Rodrigo Pastana, ex-Guarani, surgem os nomes de Italo Rodrigues do Criciúma e Pedro Costa do Brusque. O Criciúma está em 3º colocado da Série B e o Brusque no quadrangular final da Série C. pic.twitter.com/odlEmEo0Rf — Pedro Quaresma (@Quaresmajorn) September 9, 2025

