Gerente de Futebol do Brusque participa de conferência sobre gestão e inovação em Recife

Gerente de Futebol do Brusque, Pedro Costa participou nesta terça-feira, 2, Confut Nordeste 2025 como um dos 150 speakers da conferência.

O evento iniciou na terça-feira e se encerra nesta quinta-feira, 4, no Recife Expo Center, reunindo dirigentes, executivos e profissionais de destaque do futebol brasileiro.

A conferência é um dos principais eventos do país dedicados à gestão, inovação e desenvolvimento da indústria do futebol.

Pedro, que trabalhou no Cruzeiro e Athletico, entre outros clubes, antes de chegar ao Brusque em 2025 após a implementação da SAF, participou do evento por convite da organização do Confut. Ele abordou a profissionalização dos clubes e a inserção de ex-atletas nesse mercado da gestão.

A programação aconteceu em dois palcos com conteúdos simultâneos, o Palco Fernando de Noronha e Palco Carneiros, e também inclui o Palco 360 by NR Sports, modelo que aproxima convidados e público ao permitir debates em formato imersivo.

Além de Pedro, profissionais como Ricardo Hinrichsen, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Haroldo do Canto Oliveira Júnior, coordenador geral de Operações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Roberto Armelin, diretor de ESG do São Paulo, também participaram do evento.

