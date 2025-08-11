Gestante fica ferida após cair com scooter elétrica em Guabiruba
Caso ocorreu na rua Prefeito Carlos Boos
Caso ocorreu na rua Prefeito Carlos Boos
Uma mulher grávida de 9 meses ficou ferida após sofrer uma queda com uma scooter elétrica no bairro Aymoré, em Guabiruba. O caso ocorreu na tarde de sábado, 9, na rua Prefeito Carlos Boos.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima tem 34 anos e sofreu apenas escoriações leves. Entretanto, ela foi levada para o hospital por precaução.
Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.
Leia também:
1. VÍDEO – Cavalo solto assusta moradores de Brusque ao correr por ruas à noite
2. “Descanse em paz, querido”: amigos e familiares lamentam morte de enfermeiro da Prefeitura de Brusque
3. Princípio de incêndio atinge malharia em Guabiruba
4. Brusque abre a semana com 6°C: saiba até quando o frio deve durar
5. Brusque como ninguém viu: drone flagra a cidade acima do nevoeiro
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: