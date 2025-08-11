Gestante fica ferida após cair com scooter elétrica em Guabiruba

Caso ocorreu na rua Prefeito Carlos Boos

Uma mulher grávida de 9 meses ficou ferida após sofrer uma queda com uma scooter elétrica no bairro Aymoré, em Guabiruba. O caso ocorreu na tarde de sábado, 9, na rua Prefeito Carlos Boos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima tem 34 anos e sofreu apenas escoriações leves. Entretanto, ela foi levada para o hospital por precaução.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

