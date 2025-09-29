Gestante fica ferida em colisão frontal na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma gestante de 22 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo, 28, na rodovia Ivo Silveira, em um trecho no bairro Bateas, em Brusque.

Ela conduzia um Ford Fiesta quando foi atingida frontalmente por um Jeep Renegade, por volta das 19h55. A vítima sofreu lesões leves e foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Renegade, de 38 anos, realizava uma ultrapassagem em local proibido quando colidiu contra o Fiesta, que seguia no sentido Gaspar–Brusque. Ele permaneceu no local, assumiu a responsabilidade e prestou auxílio até a chegada do socorro.

Ainda conforme a guarnição, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que configura crime de trânsito.

Ele foi autuado por dirigir sem habilitação, por permitir e assumir direção em condições inseguras, além de responder pelo sinistro que deixou a gestante ferida. Os veículos foram liberados para os responsáveis após a conclusão dos trabalhos no local.

