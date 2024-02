O Brusque conquistou uma enorme vitória de virada por 2 a 1 sobre o Criciúma na noite desta quinta-feira, 15, no estádio Heriberto Hülse, pela oitava rodada do Catarinense. Claudinho abriu o placar, mas o Marreco empatou com Rodolfo Potiguar e arrancou a virada com Candelo, contra, após cruzamento de Diego Tavares. Com o resultado, o quadricolor termina a rodada fora da zona de rebaixamento.

Dentro do Heriberto Hülse, o Criciúma não perdia desde outubro e tinha 100% de aproveitamento em 2024. O quadricolor volta a vencer depois de seis jogos sem triunfar no estadual, e após quatro partidas sem bater o Tigre.

Primeiros movimentos

O primeiro tempo foi movimentado. Logo aos dois minutos, Marquinhos Gabriel lançou Meritão sozinho na área, mas o meio-campista falhou o domínio e deixou a bola sair em tiro de meta.

Aos cinco, o Brusque chegou ao ataque. Após falta cobrada por Paulinho Moccelin, a bola ficou viva na área do Tigre. Mas, no momento da finalização, dois jogadores do Brusque dividiram a bola e a jogada se perdeu.

Aos oito, Madison limpou na quina da grande área e soltou a bomba. Gustavo faz grande defesa para escanteio. Foi a melhor chance do Brusque na primeira etapa.

Tigre ataca

O Criciúma começou a crescer na partida, com muita posse de bola e volume de jogo. Enquanto isso, o Brusque se fechava bem, mas tinha muita dificuldade de sair no contra-ataque. Aos 16, Renato Kayzer recolheu a bola viva na área, chutou firme, e a bola passou à esquerda de Matheus Nogueira.

Aos 19, Ianson afastou parcialmente o perigo, Trauco ganhou de cabeça e Marquinhos Gabriel chutou de primeira da entrada da área. Matheus Nogueira faz boa defesa da bola rasteira para escanteio. No minuto seguinte, João Carlos, no reflexo, chutou a bola que Wallace não conseguiu afastar. Ela foi muito rápida, mas por cima do gol, sem perigo.

Placar aberto

Num momento em que o Brusque parecia voltar a ter mais a bola, aos 30 minutos, Dentinho foi pressionado no meio-campo e perdeu a bola. O Criciúma saiu em contra-ataque, quatro contra três. Os jogadores trocaram passes rápidos e João Carlos serviu Claudinho, que fuzilou para o fundo do gol. A bola ainda teve leve desvio em Ianson.

Os minutos seguintes foram de um Criciúma muito tranquilo. Líder isolado, sem obrigação de propor jogo, se defendia contra um Brusque que demonstrava esforço, mas era muito pobre na criação. Não fazia muito mais que alguns cruzamentos, rondando a área, com mais posse de bola que em momentos anteriores.

Tudo igual

O empate quadricolor veio logo aos dois minutos, com um bonito gol. Após cruzamento pela esquerda, Olávio dominou e rolou para Rodolfo Potiguar. O camisa 5 disparou com muita força. A bola ainda desviou em Wilker Ángel, que tentava bloquear, e morreu nas redes do goleiro Gustavo.

A resposta do Tigre foi imediata, voltando a partir para cima. Aos quatro minutos, Renato Kayzer recebeu belo lançamento na esquerda, dentro da área. Ele completou de primeira e a bola bateu no travessão. Instantes depois, ele chutou da entrada da área e Matheus Nogueira defendeu.

Aos sete minutos, a bola foi alçada em cobrança de falta. Wilker Ángel subiu bem e cabeceou. Ela passou à direita de Matheus Nogueira.

Em aberto

Em raro momento na frente, aos 14, o Brusque ganhou a saída de bola do Tigre. Olávio teve domínio na área, caiu na disputa com a marcação e caiu pedindo pênalti, sem sucesso.

O jogo corria com o Criciúma tendo dificuldades em passar pela marcação brusquense. Do outro lado, o Brusque não abdicava do ataque. Tentava a virada, mas sem causar grandes perigos a Gustavo.

Aos 34, o Criciúma trocou passes em contragolpe. Fellipe Mateus tentou o chute colocado de fora da área e a bola passou perto do gol.

Fazendo o impossível

O impensável aconteceu aos 41 minutos. Diego Tavares alçou a bola na área, ela bateu em Candelo e morreu dentro do gol. Gol contra. Após perder para Nação e Inter de Lages, o Brusque virava a partida contra o Criciúma, líder do campeonato, que tinha 100% de aproveitamento no Heriberto Hülse. Uma virada inacreditável do Bruscão.

A situação fez o Criciúma perder a cabeça. Torcida e jogadores já não suportavam as marcações de faltas do árbitro Diego da Costa Cidral. Alguns torcedores começaram a deixar o estádio. O técnico Claudio Tencati foi expulso por reclamação.

O apito final aos 51 minutos do segundo tempo foi para alívio total do Brusque e sua torcida, que podem, enfim, vislumbrar dias melhores em 2024.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Hercílio Luz no Estádio das Nações, às 18h deste domingo, 18, novamente com a presença de público. O Criciúma visita o Inter de Lages no Tio Vida no mesmo dia, com apito inicial às 17h.

Criciúma 1×2 Brusque

Campeonato Catarinense

8ª rodada

Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Estádio Heriberto Hülse, Criciúma

Público total: 11.331

Renda: R$ 209.100



Criciúma: Gustavo; Claudinho, Erick, Wilker Ángel, Jonathan (Fellipe Mateus 18′-2ºt); Trauco, Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel; Renato Kayzer e João Carlos (Eder 18′-2ºt).

Técnico: Cláudio Tencati

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Alex Ruan (Luiz Henrique 35′-2ºt); Rodolfo Potiguar, Madison (Cristovam 35′-2ºt), Serrato (Dionísio 35′-2ºt); Dentinho (Diego Tavares 27′-2ºt), Paulinho Moccelin; Olávio (Guilherme Queiróz 23′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Trio de arbitragem: Diego da Costa Cidral (CBF) apita a partida, auxiliado por Thiaggo Americano Labes (CBF) e Emerson Mafra (FCF).

Quarto árbitro: William Martins Custódio (FCF).

Gols: Claudinho; Rodolfo Potiguar.

Cartões amarelos: Erick, Cláudio Tencati (2), Barreto, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel, Eder; Olávio, Rodolfo Potiguar, Serrato.

Cartão vermelho: Claudio Tencati; Robson Agondi (aux. técnico Brusque)

