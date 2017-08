Ginasta brusquense participa de mundial em Pesaro, na Itália

O Brasil apostará em uma brusquense para alcançar a glória a partir do dia 30 de agosto. Alanis Popper Cassaniga Avila representará o país no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em Pesaro, na Itália. Após uma seletiva que buscou as mais talentosas competidoras do país, a atleta de 16 anos foi convocada para a Seleção Brasileira de Conjunto.

Depois de selecionada, Alanis seguiu para o Centro de Treinamento da Seleção, localizado em Aracaju (SE), para aperfeiçoar sua performance e ajudar a compor o grupo de conjunto. Antes do Mundial, o Brasil teve um compromisso em Kazan, na Rússia, na Copa do Brasil de Ginástica Rítmica. O grupo de arco, o qual a brusquense fez parte, chegou à final e ficou entre os melhores países do mundo.

No geral, a seleção terminou na sétima posição. Alanis faz parte de uma nova geração de atletas que são bastante observados pela Confederação Brasileira de Ginástica e por representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Isso porque estas competições internacionais servem para formar o ciclo olímpico, selecionando os possíveis talentos que defenderão o país nos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão.

Para o conjunto, chegar à final da prova de cinco arcos em Kazan foi um grande ganho, ainda mais por se tratar da primeira competição internacional do novo ciclo olímpico e também porque o grupo foi renovado este ano. Nas últimas semanas, a equipe brasileira participou de treinos em Sófia na Bulgária, se preparando para o Mundial.

A etapa de Pesaro promete ser uma das mais fortes desse período, com a presença de países como Bielorrússia, Bulgária, Espanha, Rússia, Ucrânia e Uzbesquistão. Entre as participantes, estão as cinco melhores no individual geral do último Mundial – as russas Yana Kudryavtseva e Margarita Mamun, a bielorrussa Melitina Staniouta, a georgiana Salome Pazhava e a ucraniana Ganna Rizatdinova.

O conjunto nacional é formado por Alanis, Francielly Pereira, Gabrielle Silva, Heloísa Bornal, Jessica Maier, Marine Vieira, Thainá Santos e Thaís Santos, é acompanhado pela treinadora Camila Ferezin e pela assistente técnica Bruna Rosa.