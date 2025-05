Ginastas brusquenses irão ao RJ em junho para a Copa Brasil

As ginastas brusquenses Carolina Luiza Rodrigues, Maria Alice Hemmer, Heloisa Müller Áureas, Heloisa Heil Colombi e Valentina Ragonha Rocha embarcam para o Rio de Janeiro no dia 13 de junho, onde disputarão a Copa Brasil de Conjunto de Ginástica Rítmica, com o objetivo de conquistar uma medalha em nível nacional.

As atletas integram a Associação Brusquense de Ginástica Rítmica e foram campeãs na categoria Pré-Infantil, nível 1. Com esse resultado, repetem o feito de 2024 e se consagram bicampeãs da categoria. No Rio, elas estarão acompanhadas da técnica Ana Carolina Chibim.

