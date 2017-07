Ginastas de Brusque representarão o Brasil nos Estados Unidos

Sobre os ombros jovens de duas atletas brusquenses pairam a responsabilidade de representar o Brasil no Pan-Americano de Ginástica Rítmica. Maria Luiza Pereira Pruner, 13 anos, e Beatriz Nunes Pereira, de 14, terão um compromisso no município de Daytona Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. A dupla, que faz parte da Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) dos conjuntos de cinco cordas e 10 pares de maças, na categoria Juvenil.

Agora, as atletas se preparam para o evento internacional que será realizado entre os dias 10 e 16 de outubro. Entre essas datas, elas seguem treinando e competindo em eventos locais, como os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que serão realizados esta semana e o Torneio Regional, em São José dos Pinhais (PR).

Feito comemorado

Técnico da ABGR, Thiago Coelho explica que a convocação de Maria Luiza e Beatriz irá refletir muito positivamente em todo o grupo. Segundo ele, a satisfação pela simples lembrança do trabalho realizado em Brusque mostra que o projeto, que tem poucos anos de existência, está no caminho certo. “A visibilidade que isso traz para a equipe é excelente. Ter duas ginastas nossas representando o município e o país nos Estados Unidos, carregando o nome da nossa associação, é muito importante”.

Mas além da equipe, o fato, é claro, também empolgou o treinador e as ginastas. “Como técnico, é uma realização profissional, saber que tenho duas atletas aqui comigo que se encontram preparadas para competir um campeonato pan-americano. Elas já falaram que estão ansiosas, sentindo frio na barriga e expectativa para que a competição chegue logo”, completa. Forma a comissão técnica também a treinadora Amanda Gallo.

Visita na prefeitura

As ginastas brusquenses que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos estiveram na tarde de sexta-feira, 14, visitando o prefeito de Brusque, Jonas Paegle. As jovens atletas aproveitaram a ocasião para falar do treinamento e da preparação para a competição. Desde que foram convocadas para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, elas têm intensificado os treinamentos, que ocorrem duas vezes por semana na cidade de Florianópolis.

Segundo o secretário de Educação, José Zancanaro, a convocação é motivo de muito orgulho para a prefeitura, já que foi a primeira parceria da associação. “Ajudamos com o que podemos, que é o pagamento de aluguel do espaço de treinamento e professores. Gostariamos de parabenizar a diretoria, a comissão técnica e principalmente as atletas por este feito, já que esta parceria está rendendo bons frutos”, afirma.

Além da prefeitura de Brusque, a ABGR recebe apoio da Havan.