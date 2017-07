Gincana do Colégio Cônsul doa quase 500 quilos de lacres de latinhas para campanha social

Na noite de quinta-feira, 13, os alunos do Colégio Cônsul Carlos Renaux foram protagonistas de um exemplo de solidariedade, ao arrecadar 475 quilos de lacres de latinhas de alumínio para a campanha “Eu ajudo na lata”.

A iniciativa era uma prova da tradicional gincana do Colégio e envolveu cerca de 500 estudantes. “A nossa percepção é de dever cumprido. Os alunos, mais uma vez, foram responsáveis por este movimento que sensibiliza toda a nossa comunidade. O fato de juntar lacres nos remete à solidariedade e este é o pensamento”, afirma o diretor do Colégio Cônsul, Otto Hermann Grimm.

De acordo com o professor de Educação Física do Colégio Cônsul, Ederson Guedes, a arrecadação de lacres é mais do que uma simples prova da gincana, ela é uma atividade de responsabilidade social. “Desde maio os alunos estão envolvidos com o projeto e hoje de tarde conseguimos contabilizar o montante. Ninguém vive só e a escola cumpre seu papel quando permite que o estudante possa ajudar o próximo”, observa.

Os realizadores

A entrega simbólica dos 475 quilos de lacres de latinhas de alumínio reuniu os dois principais realizadores da campanha “Eu ajudo na lata”: a Unimed Brusque e a Associação Empresarial de Brusque (ACIBr).

“O sentimento é de gratidão. Desde 2014 o projeto é realizado em Brusque, quando iniciamos a parceria com a ACIBr e, logo depois, outras empresas e entidades aderiram à causa. Hoje, as gincanas escolares são as principais fontes recolhedoras de lacres que, posteriormente, são vendidos e revertidos em cadeira de rodas. O nosso diferencial é a opção por doar cadeiras de rodas especiais, adaptadas às necessidades de cada pessoa, seja criança ou adulto”, afirma coordenadora de Mercado e Marketing na Unimed Brusque, Camila Dezideiro Sartori.

Para a consultora da ACIBr, Bernadete Loos Moritz, foi proveitoso e gratificante receber a doação expressiva de lacres do Colégio Cônsul. “É uma iniciativa da Unimed Brusque, com parceria da ACIBr, através dos Núcleos de Assistentes Sociais e Instituições Educacionais. A maioria dos lacres que recebemos vem das escolas que aderiram ao projeto e colocaram a atividade como pontuação em suas gincanas. É isso que, todos os anos, nos permite a compra de cadeira de rodas adaptadas para quem precisa”, enfatiza.

A campanha “Eu ajudo na lata” é permanente. As doações de lacres podem ser entregues na Unimed Brusque, em suas unidades no Centro, bairro São Luiz e Santa Terezinha, na ACIBr, Unifebe, nas Apaes de Brusque e Guabiruba, no Rotary e Lions.