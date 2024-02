Girassóis que atrapalham visão de motoristas são retirados da avenida das Comunidades, em Brusque

Uma pequena parte da plantação de girassóis nos canteiros da avenida das Comunidades, em Brusque, foi retirada nesta quinta-feira, 8, após relatos de que as plantas atrapalhavam a visão dos motoristas. Os girassóis estavam prestes a florescer e, especificamente na descida do morro do convento, cresceram mais que o esperado.

O jornal O Município recebeu reclamações de moradores e consultou a Prefeitura de Brusque. Antes de optar pela retirada, a Secretaria de Obras informou que tinha conhecimento dos relatos, mas verificou com o setor de Trânsito e disse que não era “tão grave assim”.

A nota da secretaria foi enviada ao jornal na segunda-feira, 5. Ainda consta que a pasta iria retirar os girassóis caso as reclamações persistissem. Além disso, reforçou que seria “uma pena” retirar as plantas prestes a florescer.

O tráfego na região do morro do convento é intenso em horários de pico. Na ocasião, motoristas que desciam o morro e desejavam cruzar à esquerda (sentido rotatória) tinham dificuldade para enxergar os veículos que transitavam em linha reta na pista que iriam acessar.

Os girassóis foram plantados pela prefeitura entre o final de outubro e começo de dezembro. Apesar da retirada das flores no trecho específico embaixo do morro do convento, os demais canteiros da avenida seguem com as plantações.

Procurada na manhã desta quinta, a prefeitura confirmou que a retirada dos girassóis ocorreu em um “pequeno trecho da avenida das Comunidades” e que o serviço foi realizado “por conta da visibilidade”.

