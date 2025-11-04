Glória Zen recebe comenda da Câmara de Brusque por 50 anos de atuação no jornal O Município

A Câmara de Vereadores de Brusque homenageou Glória Zen na sessão desta terça-feira, 4. Ela completou, no dia anterior, 50 anos de atuação profissional como colaboradora do jornal O Município. Glória recebeu uma comenda do mérito profissional.

O reconhecimento foi proposto pelo vereador Alessandro Simas (União), que entregou a comenda à profissional. Familiares, amigos e colegas de trabalho em O Município marcaram presença na sessão para prestigiar Glória.

Em discurso na tribuna da Câmara, a profissional disse que, em cinco décadas, executou e ainda executa suas funções com dedicação e com o apoio de pessoas especiais, como familiares, amigos e a equipe de trabalho.

“Receber esta comenda de mérito profissional é uma honra que me enche de gratidão e de emoção. Agradeço a todos os vereadores, em especial ao Alessandro Simas, por este reconhecimento. Compartilho com todos que fizeram parte da minha vida profissional”, afirma.

Glória também reafirmou o compromisso de continuar contribuindo com a comunidade, sempre com responsabilidade e dedicação por aquilo que faz há tantos anos. Encerrado o discurso, a profissional foi aplaudida pelos vereadores e pelo público presente na sessão.

“Reconhecimento mais que merecido”

Proponente da homenagem, o vereador Alessandro Simas entende que é papel da Câmara reconhecer o tempo de dedicação de Glória à mesma empresa em Brusque. Em entrevista à reportagem de O Município, ele elogiou a profissional.

“É um reconhecimento mais que merecido. Poucas pessoas conseguem ficar por tanto tempo atuando na mesma empresa. É emocionante homenagear uma pessoa com tanto comprometimento. Demonstra que é uma pessoa especial naquilo que faz”.

Glória virou uma marca do jornal O Município. Simas lembra quando o jornal ficava localizado no bairro Santa Terezinha. Os primeiros contatos que o vereador teve com Glória foram aos 8 anos, ao lado do pai, em razão da amizade das famílias.

“Ela conseguiu ter o respeito e também dar o respeito durante 50 anos. Observamos o quanto é difícil o comprometimento das pessoas com uma mesma empresa hoje em dia. A dedicação dela ao jornal O Município é exemplar”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

