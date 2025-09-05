GOL planeja operação de “carro voador” em 2029 e quer instalar ponto de embarque em Brusque

A GOL Linhas Aéreas divulgou, há duas semanas, em evento em Navegantes, a intenção de investir em “carros voadores”. A companhia aérea cogita a implantação de um ponto de embarque e desembarque em Brusque. O objetivo é iniciar as operações em 2029.

Trata-se do eVTOL (eletric Vertical Take-Off and Landing aircraft). A aeronave elétrica terá espaço para piloto e quatro passageiros. O objetivo da GOL é oferecer serviços de deslocamento aéreo entre os aeroportos e as cidades que são destino dos passageiros.

O aeroporto de Navegantes será a matriz das operações do eVTOL. A GOL projeta pontos de embarque e desembarque em Brusque, Blumenau, Balneário Camboriú, parque Beto Carrero (Penha), Itapema, Bombinhas, Florianópolis, Jaraguá do Sul e Joinville.

O ponto de embarque e desembarque em Brusque será um vertiporto. A estrutura básica prevê área de inspeção de bagagens, espaço de fornecimento de energia, área para operação das aeronaves e outros equipamentos.

Um estudo divulgado pela GOL na apresentação mostra que o eVTOL terá capacidade para voar de Navegantes a Bombinhas em até 20 minutos, e reduzir a distância de 67 quilômetros pelo solo para 33 quilômetros em rota sobre o mar.

O eVTOL possuirá alcance de 160 quilômetros e vai voar a uma velocidade de 240 quilômetros por hora. A certificação está prevista para 2028, com início das operações no ano seguinte. São 15 metros de largura, 13 metros de comprimento e 4 metros de altura. Conforme a GOL, a aeronave não gera emissões de carbono na atmosfera.

A apresentação foi realizada na Associação Empresarial de Navegantes (Acin). A vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Rita Conti, participou do evento.

Rita afirma que a GOL possui uma parceria com uma multinacional da Europa para desenvolvimento da aeronave. Ela elogia o projeto, e entende que os trâmites demorados relacionados ao embarque e desembarque em aviões será facilitado, além da redução no tempo de deslocamento.

“Poderemos fazer o check-in em Brusque para embarcar em até quatro pessoas no eVTOL. Quando chegarmos em Navegantes, não passaremos por nenhum trâmite de aeroporto. Vamos direto ao pátio para entrar no avião e iniciar a viagem”, afirma.

A vice-presidente da Facisc e da Acibr crê no desenvolvimento de Brusque com a implantação do vertiporto. A cidade é vista de forma estratégica pela GOL. Além disso, Santa Catarina deve ser o projeto-piloto das operações do eVTOL pela companhia aérea no Brasil.

“Será possível comprar a passagem do eVTOL de Navegantes a Brusque após uma viagem de avião, por exemplo. Quando chegarmos no aeroporto, entraremos na aeronave para deslocamento até Brusque. Para a GOL, seria um serviço extra, uma nova passagem a ser adquirida pelos passageiros”, comenta.

Na apresentação, a GOL apontou desafios para tirar o projeto do papel. O primeiro é firmar parcerias de infraestrutura. Depois, vem o processo de certificação junto aos órgãos internacionais de aviação. Os desafios seguem com pesquisas de mercado, potencialização de inovações nos sistemas de controle de tráfego aéreo e estudos dos gargalos da infraestrutura energética.

Já foram realizadas 250 encomendas de eVTOL pela GOL. Outras empresas que oferecem serviços de táxi aéreo também já buscam adquirir o novo modelo de aeronave. Conforme a GOL, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encomenda eVTOL, com 730 encomendas, atrás de Estados Unidos (3,1 mil) e Índia (1 mil).

Segundo Rita, valores do investimento da companhia aérea não foram divulgados neste momento. A intenção da GOL seria popularizar o novo transporte aéreo entre os aeroportos e as cidades que são destino dos passageiros.

Ivan Amaral, da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, representou o governo do estado na apresentação. O prefeito de Navegantes, Liba Fronza (PSD), também esteve presente no evento da GOL da Acin.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

