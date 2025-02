O goleiro Jordan retorna ao Brusque após o término de seu contrato de empréstimo com o Sport. Ele vem treinando com o quadricolor já nos últimos dias. O clube pernambucano anunciou o fim do vínculo com o atleta na tarde desta sexta-feira, 7.

O atleta de 27 anos esteve no quadricolor desde 2022 até março de 2023, quando foi emprestado ao Sport. Ele fez seis jogos pelo Leão da Ilha do Retiro na Série B de 2023 e teve seu contrato renovado para 2024. Contudo, não chegou a entrar em campo.

Em novembro, Jordan sofreu uma lesão no menisco do joelho direito faltando uma semana para o fim do contrato. O empréstimo foi, então, prolongado por mais três meses. O Sport tentava a renovação, mas, em nota oficial, relata que o Brusque não aceitou a proposta.

Jordan fez 37 jogos pelo Brusque em 2022, entre Catarinense e Brasileiro Série B. Ficou no clube até março de 2023, quando foi emprestado ao Sport. Seu contrato com o quadricolor é até o final de 2025.

O Brusque começou o ano apenas com o experiente Matheus Nogueira, de 38 anos, e com o jovem Artur, de 18. Na semana passada, foi oficializado o empréstimo de Lucas Moura, de 20 anos, do AVS, de Portugal.

Atualização em 07/02/2025, às 18:07: inicialmente, não havia confirmação do Brusque de que Jordan permaneceria no clube. Minutos após a publicação desta matéria, o Brusque publicou nota com a confirmação. O texto foi atualizado.

