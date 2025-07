Golpes de delivery fazem novas vítimas em Brusque; saiba como se proteger

Após o jornal O Município expor um site que se passava por uma hamburgueria de Brusque, a reportagem teve conhecimento de outros três golpes idênticos. Dois envolvem supostas franquias de sushi e o outro, novamente, uma franquia de hambúrgueres.

Um perfil no Instagram chamado Yamato Sushi | Franquia Nacional (@yamatosushidelivery), com mais de 200 mil seguidores e 20 publicações feitas entre maio e junho, segue o mesmo padrão do golpista Brutus Burgers. Nenhuma das postagens possui comentários, pois eles estão bloqueados. O que chama atenção é a publicação fixada no perfil alertando para golpes:

“A Yamato Sushi informa que não solicita o envio de número de telefone e informações pessoais através das redes sociais ou aplicativos de mensagens. Alertamos que qualquer contato solicitando dados pessoais ou códigos de confirmação deve ser reportado como falso. Se você foi ou vier a ser vítima, denuncie”.

Uma moradora de Brusque contou à reportagem que, na noite do sábado, 28, viu diversos stories do perfil anunciando combos com preços muito baixos e decidiu pedir o delivery.

“Apareceu para mim que o combo era R$ 24,90 e que, para Brusque, a entrega era gratuita. Pensei que devia ser uma promoção por ser uma loja nova na cidade, então nem questionei”, conta.

Ela relata que o site só aceitava pagamentos via Pix. Após pagar, surgiu uma mensagem informando que o sistema havia apresentado um problema e que haveria uma taxa extra de frete de R$ 12. Para compensar, diziam que ela ganharia um desconto de R$ 20 na próxima compra. Nesse momento, desconfiou do golpe.

“Eu não paguei o frete e ninguém entrou em contato comigo. Cheguei a enviar mensagens, mas até agora não responderam. Aparecia que estavam a 1,5 km de mim, achei normal porque alguns sushis funcionam só para delivery, sem endereço físico. Mas dessa vez, não recebi nada”, relata.

Um restaurante chamado Yamato Culinária Japonesa, localizado em Jardim Santo André (SP), anunciou em seu Instagram que não aceita pedidos via WhatsApp, sites ou aplicativos de delivery além do iFood.

Na terça-feira, 1º, ela entrou novamente no Instagram e encontrou outro perfil de sushi, idêntico ao Yamato, com o mesmo estilo de publicações, site e promoções, sinalizando mais um golpe. Ambos simulam stories de clientes. O perfil Yumi Sushi (@yumi.sushi_) também tem uma postagem alertando para supostos golpes, com a mesma mensagem do Yamato.

Para comprar nos sites, o cliente precisa informar nome completo, telefone, e-mail e endereço, e a única forma de pagamento é via Pix. No momento do pagamento no aplicativo do banco, a conta que recebe o valor é de uma plataforma de pagamentos eletrônicos, que repassa o dinheiro ao golpista. A reportagem fez um teste com dados fictícios e concluiu o pedido.

O estabelecimento Yumi Sushi & Arte, localizado em São Paulo (SP), publicou em seu Instagram uma nota alertando os clientes sobre os perfis falsos que aplicam golpes com o nome da marca.

Golpe do hambúrguer

O segundo perfil golpista se chama Rustic Burguers | Franquia Nacional (@rusticburguersoficial) e segue o mesmo padrão dos anteriores. Todas as publicações foram feitas há poucos dias e contam, em sua maioria, com comentários repetidos, como: “Já pediram o de vocês?”, “Eu amo os lanches da burgz” e “Valeu o investimento”.

Outro indicativo de golpe é que os perfis foram criados recentemente, têm poucos seguidores e publicações. Algumas vítimas chegaram a alertar outras pessoas comentando nas postagens.

Mais uma vez, os preços baixos chamam atenção. No site, os combos são exatamente os mesmos do golpe do Brutus Burgers. Um detalhe diferente é que aparece um aviso quando um cliente supostamente compra um lanche.

No momento em que a reportagem acessou o site na tarde desta quarta-feira, 2, um pop-up surgiu no canto inferior direito do site informando: “Lucas acabou de comprar o Combo RusticBurguer’s + batata frita”.

Leia também:

1. Fórum Sindical se reúne com prefeito de Brusque para tratar de saúde, educação e transporte

2. Vereadores articulam realização de evento dedicado a apresentações de músicos de Guabiruba

3. Prefeitura pretende instalar semáforos inteligentes em 30 cruzamentos de Brusque

4. Fundador de escola de patinação que faleceu em acidente com balão é homenageado na Câmara de Brusque

5. Brusquense é premiado em competição nacional de judô

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: