Golpista usa o nome do Brusque Futebol Clube para enganar jovens

O Brusque Futebol Clube emitiu nota oficial na noite desta sexta-feira, 25, alertando que há um golpista se passando por representante da equipe.

Ele tem utilizado o nome do Brusque e do treinador Jerson Testoni com o objetivo de enganar jovens jogadores que sonham em ser jogadores de futebol, em uma rede social.

“Por meio de um perfil falso em aplicativos como o WhatsApp, esta pessoa tem se passado por técnico do Brusque e aliciado jogadores condicionado uma eventual oportunidade no clube ao pagamento de taxas para transferência e/ou inscrição”, diz a nota.

O comunicado diz que “o Brusque FC repudia a situação e informa que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas no sentido de preservar a imagem e nome do clube e também de seu treinador”.

De acordo com o repórter Chico Vargas, da rádio CBN Diário, e com publicação do jornal Diário Catarinense desta quinta-feira, 24, clubes como Camboriú, Guarani de Palhoça e Operário de Mafra também foram utilizados pelo mesmo golpista, que utiliza um telefone com DDD correspondente a cidades do interior da Bahia.