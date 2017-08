Golpistas passam cheques fraudados em supermercado, no Centro

Duas pessoas foram flagradas pelas câmeras de monitoramento de um supermercado, na rua Prefeito Germano Schaefer, no Centro, após passarem folhas de cheques fraudadas.

Uma funcionária da rede registrou um boletim de ocorrência para informar o crime.

Segundo relato, ela recebeu três cheques para que fossem cobrados do cliente, pois haviam retornado do banco com a indicação de fraude. Ao analisar os dados na Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), percebeu que era um golpe.

Pelas imagens das câmeras de monitoramento foi possível ver que as pessoas que repassaram os cheques se conheciam, inclusive estavam em um mesmo veículo.

O supermercado entrou em contato com a verdadeira dona das folhas de cheque, a qual desconhecia os documentos e afirmou que não havia perdido nada.

Mesmo após o supermercado ter descoberto o golpe, uma mulher que foi flagrada pelas câmeras voltou ao estabelecimento e tentou passar mais uma folha de cheque.

Ao todo foram repassados três cheques que totalizaram em pouco mais de R$ 1,3 mil.