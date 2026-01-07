Good Times: anunciada data da próxima festa dos anos 60, 70 e 80 em Brusque

A próxima edição da Good Times, festa que celebra os anos 60, 70 e 80 em Brusque, acontecerá no dia 24 de abril. Como de costume, o evento será realizado na Sociedade Beneficente.

Desta vez, além dos tradicionais VJ Loka e DJ Gilson, a atração no palco será a banda Orvalium. Até o momento da publicação, os ingressos ainda não estavam disponíveis.

