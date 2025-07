Good Times, festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque, inicia venda de ingressos; saiba como adquirir

A tradicional festa Good Times, que celebra os anos 70, 80 e 90 em Brusque, já está com ingressos disponíveis para a venda. A próxima edição acontecerá no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, na Sociedade Beneficente.

Neste ano, a festa completa 25 anos de história, e as atrações já estão confirmadas: além dos clássicos VJ Loka e DJ Gilson, a noite contará com show ao vivo da banda GT 80.

A partir de agora, os ingressos avulsos antecipados já estão disponíveis por meio da plataforma On Ticket, neste link.

A venda de mesas também ocorre pela On Ticket, além de poder ser feita diretamente com Loka pelo WhatsApp (47) 9 9180-3168 ou com Rodinei Schmitt.

A festa começará às 22h. A organização recomenda garantir os ingressos e mesas com antecedência, pois a expectativa é de casa cheia para comemorar este marco de 25 anos da Good Times.

