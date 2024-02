Good Times: ingressos individuais da festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque começam a ser vendidos; saiba onde comprar

A próxima edição da Good Times acontece em Brusque no dia 22 de março, uma sexta-feira. O tradicional evento será realizado na Sociedade Beneficente, localizada na avenida Primeiro de Maio.

Os ingressos individuais para o evento custam R$ 50 e podem ser adquiridos na loja V.Kings do bairro Azambuja e na Mohr Video Som, no Centro. Restam também as últimas mesas para o evento, que dão direito a seis bilhetes. Para as reservas de mesas, basta entrar em contato com DJ Loka pelo número (47) 99180-3168.

A festa contará com apresentações de DJ Loka, DJ Gilson e a banda Orvalium, A Banda Orvalium com 12 anos na estrada, apresentando um repertório variado voltado aos grandes clássicos do Rock e Pop nacional e internacional dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000.

