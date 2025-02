Good Times: ingressos para a edição de 25 anos da festa anos 70, 80 e 90 em Brusque começam a ser vendidos em março

No dia 11 de abril ocorre mais uma edição da Good Times, a festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque. O evento, que celebra os 25 anos da festa, ocorrerá a partir das 22h, na Sociedade Beneficente.

A banda GT80 vai se apresentar nesta edição da Good Times. A festa conta também com DJ Gilson e DJ Loka como atrações.

A partir da quarta-feira, 5 de março, os ingressos avulsos estarão disponíveis nas lojas V. Kings, no bairro Azambuja, e na Mohr Vídeo Som, no Centro. O valor é R$ 50. Já as vendas de mesas são realizadas diretamente pelo DJ Loka, pelo WhatsApp (47) 9 9180-3168.

“O público pode esperar uma festa daquelas! A playlist está aquecida como nunca! A pista vai ferver como sempre! Esperamos toda a comunidade lá para comemorar os 25 anos desse grande evento”, disse o DJ e organizador, Loka.

