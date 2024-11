“Gotinha” contra poliomielite não será mais aplicada no Brasil; saiba os motivos

A partir desta segunda-feira, 4, o Ministério da Saúde irá substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, popularmente conhecida como “gotinha”, por uma dose da vacina inativada (VIP), que é injetável. O objetivo é alinhar o esquema vacinal às práticas já adotadas por países como os Estados Unidos e nações europeias.

De acordo com o ministério, a mudança vai garantir maior eficácia do esquema vacinal, que será exclusivo com a vacina injetável.

O novo esquema inclui três doses da vacina injetável administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de uma dose de reforço aos 15 meses. O Ministério da Saúde já enviou orientações aos estados para que preparem os municípios para a implementação das novas diretrizes.

As doses da vacina oral poliomielite bivalente que estejam lacradas em estoque nos municípios serão recolhidas pelo Ministério da Saúde até o dia 31 de novembro. A partir de hoje, apenas as doses da vacina injetável deverão estar disponíveis nas salas de vacinação.

Zé Gotinha

Apesar da substituição da vacina oral, o Ministério da Saúde garante que o personagem Zé Gotinha, criado nos anos 1980 para incentivar a adesão das famílias, continuará sendo um símbolo da imunização no país.

“O Zé Gotinha é um símbolo universal na missão de salvar vidas e um aliado importante na educação e no combate às notícias falsas. Ele seguirá firme nas ações de conscientização”, explica o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti.

Leia também:

1. Mais de quatro mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia nesta terça-feira

2. Tempo não deve se firmar em Brusque tão cedo; veja a previsão até sexta-feira

3. Motorista é preso por tráfico de drogas no Santa Terezinha, em Brusque

4. Professora de Ensino Superior de Brusque fala sobre o orgulho de ensinar e formar futuros profissionais

5. Brusque trabalha para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina em 2027



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: