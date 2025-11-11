Governador anuncia construção de bunkers em escolas de SC para proteger alunos durante desastres climáticos
Escola no Oeste do estado foi destruída por ciclone
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou nesta segunda-feira, 10, que bunkers serão construídos em escolas da rede estadual de ensino. O objetivo é proteger alunos e professores durante a passagem de eventos climáticos adversos.
O anúncio foi feito pelas redes sociais, enquanto o governador visitava a Escola de Educação Básica (EEB) Jacob Maran, que foi destruída por um ciclone em Dionísio Cerqueira, no Oeste. Os bunkers serão construídos quando as escolas passarem por reformas e em novas unidades.
“Esta escola em Dionísio Cerqueira ficou toda destruída. Graças a Deus, nenhuma criança ficou ferida. Mas, não quero mais correr risco. Vamos iniciar a reforma imediatamente, já prevendo uma sala de proteção, um bunker reforçado”.
Acompanharam a visita do governador a Dionísio Cerqueira os secretários estaduais Mário Hildebrandt (Proteção e Defesa Civil), Luciane Ceretta (Educação) e Bruno Oliveira (Comunicação), além da prefeita Bianca Bertamoni (PL).
