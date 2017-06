Governador assina ordem de serviço para a construção do Centro de Inovação de Brusque

O governador Raimundo Colombo assinou, nesta quinta-feira, 22, em ato em Blumenau, a ordem de serviço para a construção do Centro de Inovação e Tecnologia de Brusque.

O Governo do Estado vai investir R$ 5,89 milhões para construção do Centro, na rua Itajaí, no bairro Limoeiro. A empresa Esphera Sul Empreendimentos foi a vencedora da licitação. A obra terá uma área total construída de 3,1 mil metros quadrados.

“Essa é uma iniciativa essencial para promover a competitividade das empresas da cidade e atrair novas, gerando emprego e renda dentro do município”, destaca Colombo.

Para o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Brusque, Ewaldo Ristow Filho, este é um investimento que vai trazer muitos benefícios na área de pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos. Também irá auxiliar o processo produtivo e de inovação das empresas instaladas na cidade e ajudar a atrair novas empresas.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini, lembra que o Governo do Estado prevê a construção de 13 centros de inovação em diferentes regiões de Santa Catarina.

Centros em SC

O de Lages foi o primeiro a ficar pronto, em junho de 2016. Além de Lages e Brusque, outras 11 cidades terão estruturas semelhantes, trabalhando a inovação de forma integrada. Chiodini explica que já estão em obras, em diferentes etapas, os centros de Blumenau, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão. E estão em fase de projetos os de Criciúma, Florianópolis, Joinville e Rio do Sul.

A ideia de implantação dos centros de inovação em Santa Catarina começou em maio de 2011, em missão oficial liderada pelo governador Raimundo Colombo na Espanha. O modelo conhecido em Barcelona inspirou o projeto catarinense que começa a virar realidade.

Em Santa Catarina, os centros abrigarão espaços como aceleradoras de empresas, incubadoras, laboratórios de pesquisa, de capacitação e de consultoria para novos negócios, espaço para eventos e mostras, showroom das empresas instaladas, auditórios e salas de treinamento e de videoconferência.

Os centros funcionarão regionalmente como estruturas de apoio às mais diversas iniciativas de inovação, educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de oferecer espaço para capacitação e formação de empreendedores, gestores e professores.