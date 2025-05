Governador de SC não irá a evento com Lula no Porto de Itajaí

O governador de SC, Jorginho Mello (PL), não comparecerá ao evento com o presidente Lula (PT) nesta quinta-feira, 29, no Porto de Itajaí.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) do estado, o governador de SC cumprirá agenda em São Lourenço do Oeste, no Oeste catarinense.

A segunda visita de Lula ao estado no terceiro mandato ocorrerá em alusão à retomada das operações no Porto de Itajaí, federalizado no final do ano passado. O governo federal deve anunciar investimentos. Conforme o Palácio do Planalto, o evento acontece às 15h.

Governador de SC no Oeste

Ainda de acordo com a Secom, o governador de SC apresentará o programa Santa Catarina Levado a Sério em São Lourenço do Oeste. Ele fará uma prestação de contas aos oito municípios que integram a Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina (Amnoroeste).

“O encontro tem como objetivo prestar contas das ações do governo do estado na região para prefeitos e lideranças. Na parte da tarde, o governador se reúne de maneira individual com cada um dos prefeitos, na sede da Amnoroeste”, divulgou a Secom.

A reportagem de O Município questionou à Secom se o governo de Santa Catarina enviaria alguém para representar Jorginho Mello no evento com Lula em Itajaí. Entretanto, até o fechamento da matéria, não havia esta informação.

Lula em Itajaí pela segunda vez

Trata-se da segunda vinda de Lula a Santa Catarina durante o terceiro mandato como presidente. A primeira presença no estado ocorreu em agosto do ano passado. Ele esteve em Itajaí e em Palhoça. No começo do ano, o presidente divulgou intenção de voltar à cidade, mas a agenda não foi confirmada.

Em Itajaí em 2024, Lula participou do lançamento de navio da Marinha. Perto da capital catarinense, inaugurou o Contorno Viário da Grande Florianópolis, rodovia entre Governador Celso Ramos e Palhoça que desvia o alto fluxo de veículos na BR-101.

Agenda de Lula em Itajaí em abril foi adiada

Lula viria a Itajaí no final de abril, mas a agenda precisou ser adiada em razão da morte do papa Francisco, ocorrida em 21 de abril. O presidente cancelou a vinda para comparecer funeral do pontífice no Vaticano, conforme divulgou o Planalto, o que realmente aconteceu.

Porto federalizado

O Porto de Itajaí está sob comando do governo federal desde a federalização em dezembro de 2024. Antes, parte da administração pertencia à Prefeitura de Itajaí. A JBS Terminais é responsável pelas operações do porto, via contrato de concessão temporária.

A federalização do porto gerou protestos por parte do prefeito de Itajaí, Robison Coelho (PL), e do governador Jorginho Mello. A mudança na administração chegou a ser barrada pela Justiça, mas autorizada posteriormente.

O governo federal nomeou o advogado João Paulo Tavares como superintendente do Porto de Itajaí. Ao lado dele, o advogado de Brusque Artur Antunes Pereira foi nomeado ao cargo de chefe de gabinete.

Governador de SC e presidente trocam críticas

A relação ruim entre Jorginho Mello e Lula é pública. Em fevereiro, o presidente criticou o governador de SC durante o lançamento de obras de mobilidade urbana em Santos (SP). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estava presente no momento.

“Possivelmente, na semana que vem, vou a um estado que tem o governador que mais fala mal de mim. Eu não estou preocupado com o governador, que você sabe quem é”, disse, olhando para Tarcísio. “Eu estou preocupado com o Brasil e com Santa Catarina”, completou.

Lula divulgou, naquela ocasião, a intenção de vir a Santa Catarina na semana seguinte. No entanto, a visita não ocorreu.

A resposta de Jorginho veio no dia seguinte, durante inauguração de duas alças do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), que liga Brusque a Itajaí. Em coletiva de imprensa antes do evento, Jorginho foi questionado sobre o assunto pela reportagem de O Município.

“Ele (Lula) não tem o que fazer. Ele diz que eu falo muito mal dele… é porque ele nunca fez nada por Santa Catarina. No dia que ele fizer, irei à inauguração e estarei junto. Ele não inaugurou absolutamente nada aqui. Então, vou bater palmas para ele para que? Santa Catarina já aprendeu a se virar sozinha”.

