Governador de SC se manifesta após aumento na procura por serviços de saúde no estado por causa do metanol

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, afirmou no domingo, 12, que o fim de semana foi marcado por aumento na procura por serviços de saúde no estado, após a repercussão de casos de intoxicação por metanol registrados em outros estados do país.

Segundo ele, a maioria dos atendimentos ocorreu por causa do consumo exagerado de bebidas alcoólicas e medo de contaminação.

“O motivo: bebedeira exagerada e medo de ser metanol. Todos os casos descartados”, escreveu nas redes sociais.

O governador reforçou que Santa Catarina segue sem registro de intoxicação por metanol. “Seguimos sem nenhum no estado. Busquem sempre os serviços de saúde sob qualquer suspeita, mas maneirem no consumo”, completou.

